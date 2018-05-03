Подробности об обвиняемом в убийстве и изнасилованиях в Пыхья-Таллинне: серийный насильник, писавший о Матрице

За проведенные в тюрьме годы он сменил имя. Раньше его звали Аймер Кивимяги, в 2006 году, когда ему было 27 лет, его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, пишет Postimees.

Суд приговорил Кивимяги к шести годам лишения свободы, но из-за сокращенного производства срок уменьшили на треть. При этом реально из оставшегося срока он должен был отсидеть пять месяцев, остальное наказание ему назначили условно.

Через три года его вновь признали виновным в изнасиловании. И тогда приговор Кивимяги вынесли в рамках сокращенного производства: из семилетнего срока вычли треть. Дважды признанный виновным в изнасиловании должен был отсидеть четыре года и восемь месяцев.

Затем последовали еще несколько приговоров за нанесение телесных повреждений. В 2015 году Кивимяги потребовал от Тартуской тюрьмы выплатить ему компенсацию на сумму 20 192 евро. «По словам истца, ему был нанесен ущерб во время его содержания в Тартуской тюрьме в унижающих человеческое достоинство условиях», - значится в решении суда. Суд жалобу заключенного все же не удовлетворил.

Записи о Матрице

Находясь на свободе, Энрико прошлой весной начал публиковать странные посты в социальных сетях. В этих публикациях он подозревал различных известных людей, а также своих знакомых в том, что они действуют на благо Матрицы.

Публикации Энрико в социальных сетях. ФОТО: facebook.com

«Как я уже писал, до сих пор все во всем мире сошлись на том, чтобы очень жестоко воздействовать на меня и моего сына через Матрицу и в реальной жизни: мучить, делать с нами, что вздумается, и убить. <...> Теперь эта тема Матрицы в эстонской полиции, и меня на какое-то время отправят в тюрьму или психушку. Даже не знаю, вернусь ли я оттуда живым», - писал он в ноябре.

После нападения на женщин 12 и 13 ноября он написал в соцсетях: «Поскольку это не заканчивается, я 12.11.2017 вечером просто начал действовать очень жестко в ответ – грабить, насиловать, убивать и так далее».

По данным прокуратуры, 12 ноября около 18.30 в Таллинне возле перелеска в районе ипподрома обвиняемый напал на женщину. Он потащил ее в сторону перелеска, где продолжил избивать жертву, затем изнасиловал ее, отобрал у нее мобильный телефон, банковскую карту и документы и скрылся с места преступления. Как было установлено следствием, затем преступник направился к банкомату, где снял с карточки пострадавшей 600 евро. В ночь на 13 ноября в Копли рядом с гаражным массивом он напал на другую женщину.

«Обвиняемый вел себя так же, как и в первом случае. К счастью, крики женщины о помощи услышал прохожий, который поспешил ей на помощь. Благодаря этому, преступление не было доведено до конца, обвиняемый скрылся с места происшествия», - сообщила руководившая досудебным следствием пыхьяский окружной прокурор Наталья Мийлвеэ.

15 ноября обвиняемый пришел к своему знакомому. Согласно обвинению, он ограбил знакомого, отобрав у него банковскую карточку, а затем убил мучительным способом. «Установлено, что жертве были нанесены удары ножом в область спины, живота и шеи. Кроме того, жертве ножом выкололи оба глаза. Согласно версии следствия, после совершения убийства преступник собирался снять деньги с банковской карты жертвы.