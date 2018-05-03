Галерея: французские летчики будут охранят воздушное пространство Эстонии

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручил итальянским пилотам медали и поблагодарил летчиков за охрану воздушного пространства Эстонии и других стран Балтии, сообщили из главного штаба Сил обороны Эстонии. Генерал также приветствовал приступающих к миссии французских пилотов, которые будут охранять воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы в течение четырех месяцев.

Министр обороны Юри Луйк, выступая на церемонии смены ротации ПВО Балтии в Эмари, сказал, что сотрудничество с Италией было великолепным, и прекрасным примером совместно организованной безопасности. „В то время, когда итальянцы руководили миссией с базы Эмари, эстонские солдаты вносили вклад в международные операции в Южной Европе“ ,- сказал Луйк.

Министр обороны приветствовал прибывший французский контингент. Франция была одним из государств, постоянно вносивших вклад в миссию охраны воздушного пространства Балтии. Прибытие французов в Эмари демонстрирует особенно хорошее военное сотрудничество Эстонии и Франции",- сказал министр.

Основной базой эскадрильи "Cigognes" является авиабаза Люксей в Восточной Франции. В подразделении, которое будет размещено в Эстонии, около ста человек.

Pанее французские ВВС участвовали в воздушной охране Балтийских стран шесть раз, однако в пяти случаях подразделение дислоцировалось в Литве на авиабазе в Шяуляе, а в одном случае в Польше в Мальборке. Тем самым это первый случай, когда принимающее участие в миссии французские бомбардировщики будут дислоцированы в Эстонии на авиабазе Эмари.

Для охраны воздушного пространства Балтийских стран французское авиазвено использует четыре истребителя Mirage 2000-5, сообщает сайт НАТО.