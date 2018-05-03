четверг, 3 мая 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

#Londonблог: жуткие истории Солсбери - до отравления Скрипалей

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кладбище в Солсбери, которое Сергей Скрипаль и его дочь посетили за несколько часов до отравления. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix/AFP

Английский город Солсбери прославился на весь мир из-за покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Но Солсбери - один из самых интересных и до краев наполненных историей городов Британии. При этом немало его историй - мрачные.

Например, как крыса, обнаруженная в черепе внебрачного сына Генриха II, помогла раскрыть его убийство? Почему в стене самого старого в городе паба нашли отрубленную руку? И как жуткая ритуальная маска помогала женщинам забеременеть?

Наш видеоблогер Бен Тавенер съездил в этот таиственный город, чтобы узнать больше.

Хотите предложить тему для влога? Вам сюда

Все выпуски #Londonблог можно найти по этой ссылке.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ