Londonблог: жуткие истории Солсбери - до отравления Скрипалей

Но Солсбери - один из самых интересных и до краев наполненных историей городов Британии. При этом немало его историй - мрачные.

Например, как крыса, обнаруженная в черепе внебрачного сына Генриха II, помогла раскрыть его убийство? Почему в стене самого старого в городе паба нашли отрубленную руку? И как жуткая ритуальная маска помогала женщинам забеременеть?

Наш видеоблогер Бен Тавенер съездил в этот таиственный город, чтобы узнать больше.

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