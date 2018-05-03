#Londonблог: жуткие истории Солсбери - до отравления Скрипалей
3 мая 2018 г., 18:56
Английский город Солсбери прославился на весь мир из-за покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Но Солсбери - один из самых интересных и до краев наполненных историей городов Британии. При этом немало его историй - мрачные.
Например, как крыса, обнаруженная в черепе внебрачного сына Генриха II, помогла раскрыть его убийство? Почему в стене самого старого в городе паба нашли отрубленную руку? И как жуткая ритуальная маска помогала женщинам забеременеть?
Наш видеоблогер Бен Тавенер съездил в этот таиственный город, чтобы узнать больше.
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