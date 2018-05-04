Голосование Таллиннского горсобрания по вотуму недоверия Таави Аасу состоится 8 мая

Председатель фракций Партии реформ горсобрания Кристен Михал в четверг написал в соцсетях, что голосование горсобрания по инициированному оппозицией недоверию Аасу состоится рано утром 8 мая.

Четыре оппозиционных фракций Таллиннского горсобрания в четверг на заседании горсобрания передали заявление о недоверии мэру Таави Аасу. Руководившие составлением вотума недоверия председатели фракций Рийна Солман из Союза Отечества и Res Publica, Кристен Михал из Партии реформ, Райнер Вакра из Социал-демократической партии и Урмас Рейтельманн из Эстонской Консервативной народной партии ставят в упрек мэру-центристу — в игнорировании проблем коррупции в городе и в неспособности руководить городом.

По словам председателя фракции Союза Отечества и Res Publica Рийны Солман, коррупция препятствует экономическому росту, и это факт. „Из-за царящей в руководстве Таллинна коррупции взятки, чтобы пошли дела, ставят под удар доверие предпринимателей, а через них и поступление новых инвестиций и создание оплачиваемых рабочих мест. Поэтому таллиннский госбюджет недосчитывается миллионв. Для повышения уровня жизни по всей Эстонии следует положить конец коррупции в Таллинне. Первый шаг — вотум недоверия нынешнему мэру города", - сказала Солман.