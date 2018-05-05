Фото и видео: президент Кальюлайд непринужденно пообщалась с военнослужащими

Президент пообщалась с военнослужащими и задала им актуальные вопросы. «Мне кажется, что вы действительно знаете, что делаете», - похвалила Кальюлайд военнослужащих.

Быстрая остановка была сделана и у парамедиков, которые также проходят обучение в Силах обороны. Побеседовали подробно о том, как транспортировать и лечить пострадавших.

Президент также получила в свою сторону похвалу от военнослужащих. «Очень приятно, что президент приехала к нам и узнала, что мы тут делаем, - сказал младший сержант Маттиас Мяэотс, отметив, что им приятен интерес, который проявила президент к их деятельности. - Также было здорово, что президент общалась с нами непринужденно, приятно было с ней поговорить».