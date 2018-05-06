«Бум! Следующий!»: французский министр требует от Трампа извиниться за скандальное высказывание

Глава Белого дома, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе, словами и жестами показывал, как террористы расстреливали безоружных жителей Парижа. "Бум! Следующий. Бум! Следующий. Бум!" - произнес президент, изображая пальцами пистолет. Оружейным лоббистам он говорил, что если "хотя бы у одного человека было бы оружие, направленное в противоположном направлении, террористы бы либо разбежались, либо их застрелили".

President Trump graphically reenacts the November 2015 terrorist attacks in Paris while speaking at the NRA-ILA Leadership Conference. pic.twitter.com/hRrxXG830y — HuffPost (@HuffPost) 4 мая 2018 г.

Французский министр на это заметил: "Я нахожу эти заявления возмутительными и считаю, что они недостойны президента первой державы в мире, государства, которое является союзником и другом Франции. Я хочу, чтобы президент Соединенных Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление".

В Соединенных Штатах только за последние полтора года произошло несколько трагичных инцидентов, в которых злоумышленники применяли огнестрельное оружие, причем не только пистолеты, но и полуавтоматические винтовки, легально купленные в магазинах. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США быстро затухают. Противники разрешающей владение оружием второй поправки в Конституцию считают, что виной тому - оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами в этой области.