В Краснодаре адвоката задержанных на "Он нам не царь" вышвырнули из зала суда

О ЧП, которое произошло в Первомайском районом суде, рассказал сам адвокат Михаил Беньяш.

Вместе с ним в суд пришли несколько ребят, которых отказались пускать в здание, мотивируя это тем, что это режимный объект. Во время заседания Беньяш заявил ходатайство о том, чтобы их запустили. Судья отказался. Беньяш настаивал, что "КоАП предусматривает открытость судебных заседаний и что существует прямой запрет на проведение судебных заседаний, если есть люди, желающие в нем участвовать". После этого судья попросил пристава вывести Беньяша из зала суда.

"Я отказался уходить, тогда меня взяли на руки и выкинули в коридор. Когда я попытался вернуться в зал, меня опять подняли в воздух и вышвырнули в фойе. Меня бросили спиной вперед, в полете я задел металлоискатель, который упал мне на ногу и повредил ее", - заявил адвокат.

После этого следственная оперативная группа начала проводить проверку по статье 167 УК об умышленном повреждении имущества - металлоискателя, который разбился о его ногу.