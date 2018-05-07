Дурнопахнущий автомобиль возмутил клиентку Taxify

"Я осталась совершенно недовольна Taxify. Последний раз приехал автомобиль (частный, не такси), в котором отвратительно пахло сигаретным дымом. Раньше в некоторых автомобилях тоже ощущалось, что водитель недавно курил и в целом меня это не беспокоило. В этот же раз, мне стало просто дурно от такого запаха. Отсюда и мой вопрос: как такой автомобиль вообще может обслуживать клиентов?"