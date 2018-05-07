На стройках Ида-Вирумаа выявили нелегальных работников

Аудиторы Налогово-таможенного департамента в конце апреля посетили строительные объекты в Нарве и Нарва-Йыэсуу, чтобы проверить, не ведется ли на них выплата зарплаты в конвертах. Из 70 проверенных ими строителей четверо оказались незарегистрированными.
Об этом BNS сообщила руководитель отдела налогового аудита департамента Кюлли Койдумяэ, по словам которой в отношении семи из проверенных в Ида-Вирумаа предприятий возникло подозрение, что официально декларированная ими зарплата не соответствует действительности. «В ходе проверки одного из коммерческих объединений мы выявили повторные нарушения, сотрудники предприятия не были внесены в регистр работников», - отметила Койдумяэ.
«Если мы видим, что зарплата работников в значительной мере остается ниже средней как по отрасли, так и по региону, то мы начинаем выяснять причины этого явления и размер истинных налоговых обязательств. Если нарушения повторяются, мы обязательно принимаем более строгие меры», - добавила она.
Налогово-таможенный департамент продолжает наблюдение за режимом выплаты зарплат по всей Эстонии, в первую очередь, в малых городах и поселках.