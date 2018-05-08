В Сирии разбился российский вертолет

"При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"По предварительной информации причиной инцидента могла стать техническая неисправность", - сообщили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ заявили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для Минобороны России с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Российское военное руководство ранее заявило, что "Аллигатор" хорошо зарекомендовал себя в ходе военной операции в Сирии.

Это второй за май инцидент с российской боевой авиации в Сирии. 3 мая в Сирии потерпел катастрофу современный российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли. Самолет упал в Средиземное море, он набирал высоту после взлета с российской авиабазы "Хмеймим", сообщили ранее в Минобороны РФ.

Таким образом, по официальным данным, за время операции в Сирии Россия потеряла семь самолетов и шесть вертолетов.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.