США продолжит поддерживать сирийскую оппозицию
8 мая 2018 г., 8:41
Проект военного бюджета США на 2019 финансовый год, подготовленный комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса, предусматривает продолжение выделения средств на подготовку и поставки вооружений сирийской оппозиции в соответствии с существующей программой, сообщает "Интерфакс".
В проекте отмечается, что программа должна распространяться на "проверенные" силы оппозиции с учетом той роли, которую она играет, и по результатам оценок "истории сотрудничества" с Соединенными Штатами, "эффективности действий" ее отрядов.
Проект бюджета профильного комитета должен быть одобрен всем составом палаты представителей, затем сенатским профильным комитетом и всем составом сената.