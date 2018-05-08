вторник, 8 мая 2018 г.
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США продолжит поддерживать сирийскую оппозицию

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Сирия. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Проект военного бюджета США на 2019 финансовый год, подготовленный комитетом по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса, предусматривает продолжение выделения средств на подготовку и поставки вооружений сирийской оппозиции в соответствии с существующей программой, сообщает "Интерфакс".

В проекте отмечается, что программа должна распространяться на "проверенные" силы оппозиции с учетом той роли, которую она играет, и по результатам оценок "истории сотрудничества" с Соединенными Штатами, "эффективности действий" ее отрядов.

Проект бюджета профильного комитета должен быть одобрен всем составом палаты представителей, затем сенатским профильным комитетом и всем составом сената.

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