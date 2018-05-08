вторник, 8 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Легендарный Алекс Фергюсон вышел из комы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

У бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, перенесшего операцию из-за кровоизлияния в мозг, наблюдаются первые признаки выздоровления.

По информации Daily Mail, 76-летний шотландец по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, но в понедельник он вышел из комы, «сидел и разговаривал со своими родственниками и друзьями».

Как сообщают близкие Фергюсона, операция прошла успешно, и реакция организма на лечение вселяет осторожный оптимизм. Вместе с тем врачи признают, что пациенту предстоит долгое восстановление.

Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован. 

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и две Лиги чемпионов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ