Житель Эстонии, который напал с поленом на человека​, проведет три года в тюрьме

Во время условного срока 58-летний Айвар в марте этого года напал на своего близкого человека и ударил его поленом по лбу.

А в сентябре 2016 года Айвар предстал перед судом за нанесение тяжких физических повреждений своему сводному брату. В ходе пьянки Айвар схватил со стола нож и ударил сводного брата в живот.

На этот раз мужчина был вновь пьян, когда нападал на близкого человека с поленом.