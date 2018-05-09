Житель Эстонии, который напал с поленом на человека​, проведет три года в тюрьме

Ранее приговоренный к условному сроку за нанесение ножевого ранения сводному брату Айвар Ныу за новое преступление был отправлен за решетку на три года, сообщает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Во время условного срока 58-летний Айвар в марте этого года напал на своего близкого человека и ударил его поленом по лбу.
А в сентябре 2016 года Айвар предстал перед судом за нанесение тяжких физических повреждений своему сводному брату. В ходе пьянки Айвар схватил со стола нож и ударил сводного брата в живот.
На этот раз мужчина был вновь пьян, когда нападал на близкого человека с поленом.
Прокурор требовал за это три месяца тюремного заключения, к которым добавились два года и десять месяцев за предыдущее преступление. Месяц Айвар уже отсидел за решеткой, поэтому ему придется пробыть в тюрьме еще ровно три года.