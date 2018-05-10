Азбука городского садовода: как превратить балкон в роскошный сад

С наступлением дачного сезона не стоит отчаиваться и тем садоводам-любителям, в чьем распоряжении вместо дома с огромным садом только квартира с солнечным балконом или даже просто хорошо освещенным широким подоконником.
По словам Хелен Линдвере, ландшафтного архитектора из девелоперской компании Bonava, специализирующейся на жилой недвижимости, по сравнению со странами Скандинавии, в Эстонии садоводство в городе и на балконах многоквартирных домов развито меньше, но наше светлое лето создает для этого идеальные условия. Зная, что делать, можно превратить и небольшой подоконник либо узкий балкон в буйные джунгли посреди города, и собирать там урожай салата и сладких от солнца помидоров, любоваться ярким морем цветов, или, при желании, даже вырастить морковь.
Представитель Bonava объясняет, что стоит продумать до того, как покупать пакет земли, какие растения сажать и как ухаживать за городским садиком, чтобы получить прекрасный результат при минимуме усилий.
Выбор растений
Выбор растений зависит от того, проникает ли на балкон солнце, и насколько жарко там бывает в полдень. Солнце любят шнитт-лук, лимонная мята, розмарин, базилик, томат и лемонграсс. В полутени хорошо себя чувствуют различные сорта салата, укроп, кориандр и шпинат. Также нужно убедиться, что выбранные вами виды готовы всю жизнь провести в горшке. В противном случае растения могут довольно быстро зачахнуть, потому что им недостаточно воды или питательных веществ.
При выборе семян или рассады в магазинах стоит поискать низкорослые сорта, подходящие для выращивания в горшках. Из овощей в ящиках и горшках лучше всего растет морковь, бобы и даже картофель, а пряные травы совершенно не против жизни на небольшом подоконнике. Базилик же особенно любит понежиться в ласковых лучах солнца.
Для создания яркой многоцветной атмосферы посадите вместе овощи, пряные растения и цветы. Разместите висячие растения по краям ящика, а более высокие – ближе к его середине. Помимо обычных цветов на балконе можно высадить растения со съедобными цветками, например, настурции или ноготки, которые летом можно использовать для украшения салатов и десертов.
Правильное сочетание растений в одном горшке потребует меньше усилий
Посадив растения вместе в правильном сочетании, можно повысить их урожайность, улучшить вкусовые качества плодов, обеспечить содержание необходимых питательных веществ в почве и отпугнуть вредителей. Например, с рядом огурцами уживется лук, а вот редис и помидоры нужно держать подальше. Салат можно выращивать вместе с клубникой, огурцами и луком, но петрушку лучше посадить в отдельном горшке. Томат, самое популярное растение в балконном садоводстве, хорошо себя чувствует в компании базилика, мяты и салата. Поскольку базилик любит тепло и свет, но боится слишком жаркого солнца, он прекрасно подойдет для выращивания рядом с помидорами. А салат в тени более высоких растений будет радовать урожаем всё лето.
Составление композиций станет вызовет азарт у опытных садоводов, но также и станет интересной задачей для начинающих любителей.
Правильная почва и подходящие горшки
Используете землю, предназначенную специально для высаживания балконных растений – она лучше удерживает воду и уже содержит необходимые питательные вещества. Разбивая сад на маленькой площади, нужно тщательно продумать каждый сантиметр, но не сажать растения, пряные травы и цветы слишком близко друг к другу, потому что даже самым выносливым из них требуется место для полноценного роста. Если съедобные части растения растут под землей, нужно выбирать как можно более глубокие емкости. Заполненные землей и политые цветочные горшки становятся ощутимо тяжелее, поэтому убедитесь, что ваш балконный садик не превышает разрешенный вес.
Обеспечение достаточного количества воды
Чем ниже горшки и емкости, тем меньше в них земли, которая может удерживать влагу, и тем внимательнее нужно относиться к поливу. Надо обязательно как следует продумать всю систему полива, чтобы вод не текла на пол, а оттуда – на соседский балкон. Если в дне горшка нет отверстий, лишняя влага не сможет из него вытечь, и рано или поздно корни растения пострадают от гнили. С другой стороны, из горшка с отверстием вода просто вытечет при поливании, так что нужно предусмотреть отвод воды.
Один хитрый прием – уже при высаживании растений уложить на дно горшка небольшие камушки или осколки разбитого горшка, которые обеспечат правильный отток воды, и в то же время помогут сохранить землю влажной.
Уход на протяжении сезона
Чтобы балконный садик радовал красотой и урожаем, нужно ухаживать за ним весь сезон. Например, отщипывая и подрезая листья и ветки растений, можно стимулировать их рост, сделать растения пышнее или отложить их цветение. Когда к середине сезона хрустящий салат съеден, и содержимое некоторых горшком поредело, в них можно снова посеять такие быстрорастущие растения, как петрушка, руккола и разные сорта салата. Нужно также помнить об удобрениях, которые существуют и специально для балконных растений. Для ухода за съедобными растениями лучше выбирать натуральные удобрения.