Азбука городского садовода: как превратить балкон в роскошный сад

По словам Хелен Линдвере, ландшафтного архитектора из девелоперской компании Bonava, специализирующейся на жилой недвижимости, по сравнению со странами Скандинавии, в Эстонии садоводство в городе и на балконах многоквартирных домов развито меньше, но наше светлое лето создает для этого идеальные условия. Зная, что делать, можно превратить и небольшой подоконник либо узкий балкон в буйные джунгли посреди города, и собирать там урожай салата и сладких от солнца помидоров, любоваться ярким морем цветов, или, при желании, даже вырастить морковь.

Представитель Bonava объясняет, что стоит продумать до того, как покупать пакет земли, какие растения сажать и как ухаживать за городским садиком, чтобы получить прекрасный результат при минимуме усилий.

Выбор растений

Выбор растений зависит от того, проникает ли на балкон солнце, и насколько жарко там бывает в полдень. Солнце любят шнитт-лук, лимонная мята, розмарин, базилик, томат и лемонграсс. В полутени хорошо себя чувствуют различные сорта салата, укроп, кориандр и шпинат. Также нужно убедиться, что выбранные вами виды готовы всю жизнь провести в горшке. В противном случае растения могут довольно быстро зачахнуть, потому что им недостаточно воды или питательных веществ.

При выборе семян или рассады в магазинах стоит поискать низкорослые сорта, подходящие для выращивания в горшках. Из овощей в ящиках и горшках лучше всего растет морковь, бобы и даже картофель, а пряные травы совершенно не против жизни на небольшом подоконнике. Базилик же особенно любит понежиться в ласковых лучах солнца.

Для создания яркой многоцветной атмосферы посадите вместе овощи, пряные растения и цветы. Разместите висячие растения по краям ящика, а более высокие – ближе к его середине. Помимо обычных цветов на балконе можно высадить растения со съедобными цветками, например, настурции или ноготки, которые летом можно использовать для украшения салатов и десертов.

ФОТО: Bonava

Правильное сочетание растений в одном горшке потребует меньше усилий

Посадив растения вместе в правильном сочетании, можно повысить их урожайность, улучшить вкусовые качества плодов, обеспечить содержание необходимых питательных веществ в почве и отпугнуть вредителей. Например, с рядом огурцами уживется лук, а вот редис и помидоры нужно держать подальше. Салат можно выращивать вместе с клубникой, огурцами и луком, но петрушку лучше посадить в отдельном горшке. Томат, самое популярное растение в балконном садоводстве, хорошо себя чувствует в компании базилика, мяты и салата. Поскольку базилик любит тепло и свет, но боится слишком жаркого солнца, он прекрасно подойдет для выращивания рядом с помидорами. А салат в тени более высоких растений будет радовать урожаем всё лето.

Составление композиций станет вызовет азарт у опытных садоводов, но также и станет интересной задачей для начинающих любителей.