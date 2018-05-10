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Оборот аптек вырос в прошлом году до 363 млн евро

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ФОТО: KAMILLA SELINA LEPIK / Sakala

Общий оборот аптек вырос в прошлом году более чем на 3% в сравнении с 2016 годом - до 362,6 млн евро, сообщает Rus.err.ee.

Объем продаж рецептурных средств остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, а продажи лекарств без рецепта выросли на 4,4%.

Оборот аптек при больницах в 2017 году вырос на 6,1%, при этом продажи лекарств выросли на 8,7% и составили 105,9 млн евро.

Наибольшей популярностью пользовались лекарства для кардиоваскулярной системы, желудочно-кишечного тракта, улучшения обмена веществ и нервной системы.

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