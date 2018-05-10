Психолог: в Эстонии сокращается количество получающих удовольствие от работы людей

В Эстонии эту причину указало 26%, но у нас собственное предприятие создается для того, чтобы стать своим собственным начальником и работодателем – так посчитали 29% отвечающих.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала психолог Марика Юузе:

«Одно дело статистика, другое – реальная жизнь, количество не значит качество. Мне хотелось бы знать, как обстоят дела сейчас у тех людей, кто зарегистрировали свои предприятия в прошлом году. Почему-то таких исследований и интервью не проводят. Что же касается этой новости, то одно другому не мешает, любой бизнес создается для получения прибыли, возможно, просто вопросы были сформулированы иначе или наши люди по-другому выразили свои мысли.

Что по-настоящему огорчает, так это то, что согласно другим исследованиям, в Эстонии постоянно сокращается количество людей, получающих удовольствие от той работы, которую они делают. По последним данным на работу с удовольствием у нас ходит только каждый десятый. Каждый третий работает лишь из необходимости, проклинает понедельник и ждет пятницы.

Мир сейчас стремительно меняется, и те, у кого открыты глаза, понимают, что время на стороне фриланса. С другой стороны, в нашей стране формально вроде все есть для развития предпринимательства, но это все какие-то отдельные фрагменты, не соединяющиеся в систему: какие-то консультирования, инфо-дни, помощь Кассы по безработице.