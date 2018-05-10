четверг, 10 мая 2018 г.
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  • Галерея: многоликая и многостильная - квартира в Мустамяэ с лепниной, подсветкой и позолотой

Галерея: многоликая и многостильная - квартира в Мустамяэ с лепниной, подсветкой и позолотой

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Можно только позавидовать отчаянной смелости хозяев этой квартиры: на сорока трех метрах они умудрились сделать ремонт хорошего качества, создав абсолютно несочетаемые друг с другом интерьеры!

Двухкомнатная квартира в мустамяэской панельной девятиэтажке, комнаты изолированные, площадь маленькая - всего 43,2 м2.

В гостиной выстроен, по-другому и не скажешь, многоярусный подвесной потолок с разноцветной подсветкой, плавно переходящий в изогнутый стеллаж со стеклянными полками и телевизором. Такой потолок зрительно уменьшает и перегружает комнату. Но зато цветовая гамма предельно лаконична.

В детской создан эргономичный интерьер для современного подростка, а использование кровати-трансформера позволяет существенно увеличить пространство комнаты в дневное время и обеспечить комфортную спальную зону - ночью.

Прихожая с тиснеными обоями, обилием "золотой" лепнины и голубым небом с белыми облачками, окруженными лампочками подсветки и опять же золотым узором, выдержана практически в бравурном стиле рококо, как в Эрмитаже.

Дверцы стенного шкафа, в котором прячутся стиральная машина и другие хозяйственные принадлежности - в стиле прованс.

Ванная комната - с богатым и, видно, очень дорогим, кафелем, а балкон - в скандинавском стиле. Кухня обычная.

Бывает же такое!  Все фото смотрите ЗДЕСЬ.

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