Галерея: многоликая и многостильная - квартира в Мустамяэ с лепниной, подсветкой и позолотой

Можно только позавидовать отчаянной смелости хозяев этой квартиры: на сорока трех метрах они умудрились сделать ремонт хорошего качества, создав абсолютно несочетаемые друг с другом интерьеры!
Двухкомнатная квартира в мустамяэской панельной девятиэтажке, комнаты изолированные, площадь маленькая - всего 43,2 м2.
В гостиной выстроен, по-другому и не скажешь, многоярусный подвесной потолок с разноцветной подсветкой, плавно переходящий в изогнутый стеллаж со стеклянными полками и телевизором. Такой потолок зрительно уменьшает и перегружает комнату. Но зато цветовая гамма предельно лаконична.
В детской создан эргономичный интерьер для современного подростка, а использование кровати-трансформера позволяет существенно увеличить пространство комнаты в дневное время и обеспечить комфортную спальную зону - ночью.
Прихожая с тиснеными обоями, обилием "золотой" лепнины и голубым небом с белыми облачками, окруженными лампочками подсветки и опять же золотым узором, выдержана практически в бравурном стиле рококо, как в Эрмитаже.
Дверцы стенного шкафа, в котором прячутся стиральная машина и другие хозяйственные принадлежности - в стиле прованс.
Ванная комната - с богатым и, видно, очень дорогим, кафелем, а балкон - в скандинавском стиле. Кухня обычная.
Бывает же такое! Все фото смотрите ЗДЕСЬ.