Фото: недалеко от Таллинна продается необычный дом

Площадь современного трехэтажного дома - 143 квадратных метра. Автор проекта - архитектор Эмиль Урбель. В доме есть и большая гостиная, и спальни, и баня, и балконы, и ванные комнаты, и терраса с видом на море. Недалеко от дома находится пруд, куда ведет прямо от бани дощатый тротуар.

ФОТО: city24.ee

Дом находится на закрытой территории гольфклуба EGCC (Estonian Golf & Country Club) в Йыэляхтме. Место очень выигрышное: море не только близко, но его еще и из окон видно.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Как и положено современному дому, в нем очень большие окна, занимающие большую часть фасада. В гостиной второго этажа имеется камин. В цену входит вся кухонная мебель и техника.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Разрешение на эксплуатацию получено в 2010 году. Строение в хорошем состоянии как снаружи, так и внутри. Конечно, это очень необычный дом, и он ждет покупателя, который оценит его специфику.

ФОТО: city24.ee