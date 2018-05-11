Индрек Таранд: пока не решил, буду ли баллотироваться в следующем году
11 мая 2018 г., 14:26
В 2019 году пройдут выборы как в Рийгикогу, так и в Европейский парламент. Действующий депутат Европарламента Индрек Таранд пока не решил, станет он на них баллотироваться, предает Rus.err.ee.
"Я нормальный человек - займусь этим вопросом уже после того, как президент объявит выборы. Зачем сейчас дергаться?" - сказал в пятницу, 11 мая, Индрек Таранд.
Он напомнил, что между выборами в Рийгикогу и Европейский парламент перерыв будет всего 12 недель.