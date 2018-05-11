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Индрек Таранд: пока не решил, буду ли баллотироваться в следующем году

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ФОТО: TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В 2019 году пройдут выборы как в Рийгикогу, так и в Европейский парламент. Действующий депутат Европарламента Индрек Таранд пока не решил, станет он на них баллотироваться, предает Rus.err.ee.

"Я нормальный человек - займусь этим вопросом уже после того, как президент объявит выборы. Зачем сейчас дергаться?" - сказал в пятницу, 11 мая, Индрек Таранд.

Он напомнил, что между выборами в Рийгикогу и Европейский парламент перерыв будет всего 12 недель. 

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