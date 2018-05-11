По Ласнамяэ распространился сильный запах газа: в двух школах отменили уроки

В редакцию Rus.Postimees поступили сообщения об эвакуации Ласнамяэской русской гимназии. Первоначально появились слухи, что речь идет об утечке газа, но Спасательный департамент опроверг эту информацию. Пресс-секретарь полиции также сказал, что им ничего не известно об эвакуации школ.

Председатель правления AS Gaasi Võrgud Роман Богданович также не смог назвать Rus.ERR точную причину распространяющегося по микрорайону запаха.