По Ласнамяэ распространился сильный запах газа: в двух школах отменили уроки

В пятницу, 11 мая, в микрорайоне Лаагна столичного района Ласнамяэ около полудня, по словам очевидцев, появился устойчивый запах газа. По информации Rus.ERR, из-за этого были отправлены по домам ученики Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Лаагнаской гимназии.
В редакцию Rus.Postimees поступили сообщения об эвакуации Ласнамяэской русской гимназии. Первоначально появились слухи, что речь идет об утечке газа, но Спасательный департамент опроверг эту информацию. Пресс-секретарь полиции также сказал, что им ничего не известно об эвакуации школ.
Председатель правления AS Gaasi Võrgud Роман Богданович также не смог назвать Rus.ERR точную причину распространяющегося по микрорайону запаха.
"Мы получили запрос от спасателей и выезжали на объект, расположенный по адресу Петербургское шоссе, 92F, но замеры превышения норм не показали, - говорит Богданович, - Также никаких работ ни на газовых сетях, ни на заправках мы не проводили".