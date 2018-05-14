Невероятные "горожане": восемь рекордов команды Гвардиолы

100 очков в АПЛ, рекордные 82,1% владения мячом в матче с "Эвертоном", 106 забитых голов, последний на счету Габриэля Жесуса, принесшего на четвертой добавленной минуте победу 1:0 над "Саутгемптоном" в последнем туре, 16 выездных побед, 18 побед подряд, 32 победы в 38 матчах сезона, разница мячей "+79" и отрыв, от финишировавшего вторым "Юнайтед" на 19 очков - плюс, конечно, титул чемпиона, пятый в истории "Сити". Так закончил свой сезон тотального доминирования клуб Гвардиолы.

"Ливерпуль" Рагнара Клавана не сумел забраться на третью строчку: победа 4:0 над "Брайтоном" подопечным Клоппа не помогла - "Тоттенхэм" в драматичном матче против "Лестера" отыгрался с 1:3, вышел вперед 4:3, но Варди сравнял счет, временно выдвинув мерсисайдцев на бронзовое место, однако Харри Кейн, забив свой 30-й гол в сезоне, вернул "Шпорам" бронзовые медали: 5:4.

"Челси" в Лигу чемпионов попасть не сумел "Ньюкасл" раскатал "Пенсионеров" 3:0, да и "Ливерпуль" выиграл - отставание "синих" от заветного четвертого места составило 5 очков.

Покидают АПЛ "Суонси", "Сток Сити" и "Вест Бромвич".

В Италии "Рома", сыграв вничью 0:0 с "Ювентусом", который туром ранее оформил чемпионство, а на неделе выигравший и Кубок, обеспечила себе место в Лиге чемпионов. Теперь борьба в Италии идет только за последнее еврокубковое место - на него претендуют "Милан" (61 очко) и "Сампдория" (60 очков), а также за спасительное, 17-е, место - теоретически в опасности находятся пять - "Кьево", "Кальяри", "Удинезе", СПАЛ и "Кротоне". "Кротоне" и СПАЛ имеют по 35 очков, "Кальяри" - 36, "Удинезе" и "Кьево" - 37. Кто составит компанию "Вероне" и "Беневенто", решится в последнем туре - "Кротоне" в последнем туре играть с самым сильным соперником в гостях - с "Наполи", СПАЛ сыграет с рвущейся в Европу "Сампродией", "Кьево" примет "Беневенто", а "Удинезе" сыграют дома с немотивированной "Болоньей".

"Барселона" не смогла провести сезон без поражений в Примере - "Леванте" вел к 59-й минуте 5:1 в домашнем матче, но "Барса" усилиями Коутинью, сделавшего хет-трик, и Суареса смогла забить за 12 минут три гола, но спасти даже ничью не удалось. В составе "Леванте" хет-триком отметился Эммануэль Боатенг, дубль сделал Барди.