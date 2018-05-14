пн, 14.05.2018
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  • Фото: машина протаранила вертолетный ангар Олега Гросса

Фото: машина протаранила вертолетный ангар Олега Гросса

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Сегодня после полудня в Лепна возле производственных зданий OG Elektra автомобиль Opel снес металлическое ограждение и врезался в дверь вертолетного ангара, принадлежащего крупному бизнесмену Олегу Гроссу.

На место вызвали скорую и полицию. Водитель пояснил, что у него потемнело в глазах. Что стало причиной – проблемы со здоровьем или опьянение – выяснит следствие, пишет Virumaa Teataja.

«Я подумал, что какой-то дорожный хулиган приехал погонять», - прокомментировал случившееся Олег Гросс. По его сведениям, непосредственно перед случившимся на месте была пара человек. К счастью, они успели уйти прежде, чем Opel снес металлическое ограждение и промчался к ангару. Пилот вертолета в этот момент был у себя в офисе.

К счастью, снаружи не было и вертолета. По словам пилота, если бы летательный аппарат повредили, сумма ущерба могла бы составить до трех миллионов евро.

Дверь вертолетного ангара нуждается в ремонте. У Олега Гросса запланированы несколько полетов, но теперь неизвестно, починят ли дверь и можно ли будет вывезти вертолет из ангара.

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