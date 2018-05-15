КНДР и Южная Корея договорились в среду провести новые переговоры

Как и в прошлый раз, переговоры пройдут в приграничной деревне Пханмунджом на территории Южной Кореи. Пхеньян пришлет делегацию из 29 человек во главе с председателем комитета по мирному воссоединению Кореи. В ее состав войдут чиновники, отвечающие за вопросы спорта и экономики, а также журналисты, говорится в сообщении.