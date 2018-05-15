Судья Чемпионата мира по футболу дисквалифицирован и арестован

В заявлении, которое распространила федерация, говорится о том, что Аль-Мирдаси написал текстовое сообщение представителю одного из клубов, предложив обеспечить необходимый им результат за определенную сумму. Клуб сразу же сообщил об этом в федерацию, которая, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.