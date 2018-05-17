Галерея: необычная квартира с видом на ласнамяэскую канаву

Спустя двенадцать лет в Таллинне построено много домов с куда более причудливой архитектурой. Сейчас в нем продается трехкомнатная квартира. Что в ней необычного? Во-первых, квартиры, расположенные на втором этаже, отличаются от других и планировкой, и высотой потолка: высота 3,7 м позволит даже надстроить, в случае необходимости и по согласованию с местным самоуправлением, например, антресоли, где можно расположить спальные места. Но квартира и так немаленькая - 64,4 квадратных метра.