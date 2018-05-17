Дефицит кадров: Финляндия упрощает трудоустройство иностранцев

В Финляндии упрощают процедуру трудоустройства иностранцев из-за пределов Европейской Экономической Зоны. Главная причина тому – экономический рост и нехватка кадров, передает Yle.

До последнего времени действовало правило, согласно которому привилегии при заполнении вакансий получали финны и граждане ЕС. Теперь многие сферы деятельности испытывают дефицит рабочих рук. В Южной Финляндии, к примеру, уже не смотрят в паспорт, когда ищут работников в области информационных технологий, строительства или ресторанного бизнеса.

"Практику выдачи разрешения на работу упростили из-за роста экономики", – говорит правительственный советник Олли Сорайнен из министерства труда и экономического развития.

Упрощенная процедура, однако, имеет непростой политический аспект. Сохранение привилегий традиционно поддерживают профсоюзы и левые партии, в то время как организации работодателей требуют снять ограничения. В данный момент чаша весов склоняется в сторону последних.

В понедельник премьер-министр Юха Сипиля заявил, что вопрос, касающийся упрощения трудоустройства иностранцев, будет обсужден уже в течение нынешнего правительственного срока, несмотря на то, что входящая в правительство партия Синее Будущее против этой идеи.

А в четверг председатель Центральной организации профсоюзов служащих STTK Антти Паломяки заявил о готовности облегчить процедуру получения рабочих виз при условии, если контрольные органы будут обеспечены необходимыми ресурсами.