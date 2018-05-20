Полиция, спасатели и саперы перекрыли движение в центре Таллинна

Rus.Postimees.eeТаллиннПолиция, спасатели и саперы перекрыли движение в центре ТаллиннаПолиция, спасатели и саперы перекрыли движение в центре ТаллиннаRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать20 мая 2018 г., 13:04ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu PostimeesСегодня спасателям поступило сообщение о подозрительном металлическом ящике в центре Таллинна. На место выехали полиция, спасатели и саперы.По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, прохожий сообщил о неизвестном металлическом ящике.На место прибыли полиция, спасатели и саперы. Движение в этом районе было перекрыто.Вскоре выяснилось, что ящик был пуст.полициясаперы