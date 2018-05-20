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Полиция, спасатели и саперы перекрыли движение в центре Таллинна

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ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня спасателям поступило сообщение о подозрительном металлическом ящике в центре Таллинна. На место выехали полиция, спасатели и саперы.

По словам дежурного пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, прохожий сообщил о неизвестном металлическом ящике.

На место прибыли полиция, спасатели и саперы. Движение в этом районе было перекрыто.

Вскоре выяснилось, что ящик был пуст.

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