Фото: Samsung показала Galaxy S10 за год до его анонса?
21 мая 2018 г., 13:31
Анонс Samsung Galaxy S9 состоялся в конце февраля этого года, но только сейчас пользователи заметили на видео с презентации нечто необычное. На одном из слайдов показан Galaxy Note8 вместе с другим смартфоном, у которого нет нижней рамки.
На изображении выше можно увидеть Galaxy Note8 в нижнем правом углу и неизвестный смартфон Samsung в левом верхнем углу. Если присмотреться, то можно заметить, что у устройства нет боковых и нижней рамок, пишет 4pda.ru.
Мнения пользователей разделились. Одни уверены, что Samsung таким образом показала будущий Galaxy S10, тогда как другие считают, что это просто ошибка кого-то из дизайнеров.
По слухам, Galaxy S10 выйдет раньше обычного — в январе 2019 года.