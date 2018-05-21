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Фото: Samsung показала Galaxy S10 за год до его анонса?

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ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Анонс Samsung Galaxy S9 состоялся в конце февраля этого года, но только сейчас пользователи заметили на видео с презентации нечто необычное. На одном из слайдов показан Galaxy Note8 вместе с другим смартфоном, у которого нет нижней рамки.

Samsung Galaxy S10

На изображении выше можно увидеть Galaxy Note8 в нижнем правом углу и неизвестный смартфон Samsung в левом верхнем углу. Если присмотреться, то можно заметить, что у устройства нет боковых и нижней рамок, пишет 4pda.ru.

Мнения пользователей разделились. Одни уверены, что Samsung таким образом показала будущий Galaxy S10, тогда как другие считают, что это просто ошибка кого-то из дизайнеров.

По слухам, Galaxy S10 выйдет раньше обычного — в январе 2019 года.

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