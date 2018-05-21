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Фото: робот косит газон в Кадриорге

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ФОТО: Фото читателя

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографию робота, который косит газон в Кадриоргском парке.

ФОТО: Фото читателя

Рядом установлена табличка с предупреждением: «Я - Husqvarna automower, я здесь тихо работаю, чтобы поддерживать газон в наилучшей форме. Работаю 24/7 независимо от погодных условий и совершенно без отходов».

Сотрудники парка предупреждают, чтобы люди не мешали работе автоматического газонокосильщика, и призывают посетителей не подходить к машине и следить за детьми.

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