Что такое? В Тарту продается "антиконституционная" квартира?

В тартуском районе Аннелинн на улице Мыйзавахе продается двухкомнатная, чистенькая, ухоженная и симпатичная квартира в панельном доме. Все бы ничего, да в заглавии объявления крупными буквами написано, что квартира-то - антиконституционная - põhiseaduse vastaselt. Мы внимательно рассмотрели все двадцать фотографий, несколько раз перечитали сопроводительный текст и не нашли ничего такого, что соответствовало этому страшному слову.

Стены чистые, без призывающих к свержению власти лозунгов, в тексте объявления тоже - сплошь доброе и светлое: квартира теплая, отремонтированная, товарищество активное, коммунальные платежи - низкие. Возраст дома тоже не дает возможности заподозрить коррупцию, стагнацию или неправильную реституцию.

В общем, за что и почему? Интересно, проверяют ли тексты объявлений компетентные органы? И может ли продавец квартиры вчинить иск маклеру за клевету, например?

Пользовательница Facebook, опубликовавшая скриншот в одной из групп, высмеивающих ляпы в СМИ и рекламе, прокомментировала публикацию так: "Выглядит подозрительно". И в самом деле.

Объявление находится ЗДЕСЬ. Но на всякий случай,чтобы не быть голословными - а вдруг маклер фирмы, с 2005 года занимающейся тартуским рынком недвижимости, одумается и исправит свою досадную ошибку - тоже публикуем скриншот. Пусть будет.