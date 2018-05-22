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Что такое? В Тарту продается "антиконституционная" квартира?

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ФОТО: KV.EE

Давненько мы не находили на просторах портала KV.EE ничего забавного. Сегодня кое-что нашлось. Но не совсем забавное, а скорее странное.

В тартуском районе Аннелинн на улице Мыйзавахе продается двухкомнатная, чистенькая, ухоженная и симпатичная квартира в панельном доме. Все бы ничего, да в заглавии объявления крупными буквами написано, что квартира-то - антиконституционная - põhiseaduse vastaselt. Мы внимательно рассмотрели все двадцать фотографий, несколько раз перечитали сопроводительный текст и не нашли ничего такого, что соответствовало этому страшному слову.

Стены чистые, без призывающих к свержению власти лозунгов, в тексте объявления тоже - сплошь доброе и светлое: квартира теплая, отремонтированная, товарищество активное, коммунальные платежи - низкие. Возраст дома тоже не дает возможности заподозрить коррупцию, стагнацию или неправильную реституцию.

В общем, за что и почему? Интересно, проверяют ли тексты объявлений компетентные органы? И может ли продавец квартиры вчинить иск маклеру за клевету, например? 

Пользовательница Facebook, опубликовавшая скриншот в одной из групп, высмеивающих ляпы в СМИ и рекламе, прокомментировала публикацию так: "Выглядит подозрительно". И в самом деле.

Объявление находится ЗДЕСЬ. Но на всякий случай,чтобы не быть голословными - а  вдруг маклер фирмы, с 2005 года занимающейся тартуским рынком недвижимости, одумается и исправит свою досадную ошибку - тоже публикуем скриншот. Пусть будет. 

ФОТО: Скриншот с сайта kv.ee

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