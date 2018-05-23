"Ваш бизнес не совсем легальный? Скорее покупайте у нас телефон!": реклама Tele2 повергла читателя в недоумение

Сегодня я как их клиент получил рассылку, в которой в том числе был заголовок "6 причин, почему вам нужен двухсимочный телефон". Решил открыть и прочитать, зачем же он нужен именно мне. Ссылка ведет на блог на сайте Tele2.

Внимание привлек пункт №2. Я, вообще-то, вроде как юмор понимаю, но данная статья никакого юмора, во-первых, не содержит - всё на полном серьезе, во-вторых, я решительно отказываюсь воспринимать юмор на эти темы в таком контексте, а в-третьих, что за уровень профессионализма в этой конторе, если такой креатив не только попадает в блоги на задворках сайта, но и навязывается клиентам в виде рассылки?

Итак, дословно, зачем мне телефон с двумя симками по версии Tele2:

"2. Ваш бизнес не совсем легальный

И вы используете вторую SIM-карту только как разговорную – чтобы не оставлять следов. Сдаете по-тихому квартиру, торгуете чем-то запрещенным, сбываете неизвестно где добытые велосипеды… Ваш настоящий телефонный номер знают только мама и лучший друг Сергей. А налоговые декларации – это не для вас".

Прекрасно, Tele2, теперь я знаю, что вы думаете о своих клиентах! По работе отдела маркетинга складывается впечатление об уровне всей вашей конторы.