Жестокое убийство в Финляндии: в сгоревшей машине обнаружен труп

Во вторник 22 мая в лодочной пристани Лауритсала в Лаппеенранта был найден сгоревший автомобиль с сильно обгоревшим телом внутри.
По информации полиции машина сгорела рано утром. Погибшего обнаружил в машине 13-летний подросток, позднее случайно оказавшийся на месте происшествия, пишет Yle.
Согласно материалам предварительного следствия и результатам вскрытия, полиция подозревает тяжкое преступление. Происшествие расследуется как убийство.
В официальном пресс-релизе говорится о том, что полиция с помощью следственных действий вышла на след подозреваемого и получила представление о ходе событий. Вчера были задержаны 4 человека из Лаппеенранта – женщина и трое мужчин. Задержания происходили в Лаппеенранта и Йоэнсуу.
Позже днем в четверг уездный суд Южной Карелии выдал ордер на арест мужчины и женщины. Двое остальных задержанных остаются под стражей.