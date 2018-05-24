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Жестокое убийство в Финляндии: в сгоревшей машине обнаружен труп

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Горящая машина. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix/AP

Во вторник 22 мая в лодочной пристани Лауритсала в Лаппеенранта был найден сгоревший автомобиль с сильно обгоревшим телом внутри.

По информации полиции машина сгорела рано утром. Погибшего обнаружил в машине 13-летний подросток, позднее случайно оказавшийся на месте происшествия, пишет Yle

Согласно материалам предварительного следствия и результатам вскрытия, полиция подозревает тяжкое преступление. Происшествие расследуется как убийство.

В официальном пресс-релизе говорится о том, что полиция с помощью следственных действий вышла на след подозреваемого и получила представление о ходе событий. Вчера были задержаны 4 человека из Лаппеенранта – женщина и трое мужчин. Задержания происходили в Лаппеенранта и Йоэнсуу. 

Позже днем в четверг уездный суд Южной Карелии выдал ордер на арест мужчины и женщины. Двое остальных задержанных остаются под стражей.

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