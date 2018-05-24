Жестокое убийство в Финляндии: в сгоревшей машине обнаружен труп

По информации полиции машина сгорела рано утром. Погибшего обнаружил в машине 13-летний подросток, позднее случайно оказавшийся на месте происшествия, пишет Yle .

В официальном пресс-релизе говорится о том, что полиция с помощью следственных действий вышла на след подозреваемого и получила представление о ходе событий. Вчера были задержаны 4 человека из Лаппеенранта – женщина и трое мужчин. Задержания происходили в Лаппеенранта и Йоэнсуу.