В Таллинне продолжают расти цены на топливо

Бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу самыми дорогими были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Таллинне на заправках Circle K 95-й бензин подорожал на 1,5% - до 1,389 евро за литр, дизтопливо - на 3,8%, до 1,349 евро за литр.

В Риге на автозаправках Circle K цена 95-го бензина на прошедшей неделе повысилась на 2,3% - до 1,332 евро за литр, дизтоплива - на 3,2%, до 1,252 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,311 евро за литр, дизтопливо - на 1,4%, до 1,23 евро за литр.