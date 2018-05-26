сб, 26.05.2018
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В Таллинне продолжают расти цены на топливо

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии вновь наблюдался рост цен на горючее в пределах до 3 евроцентов, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.

Бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу самыми дорогими были в Таллинне, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Таллинне на заправках Circle K 95-й бензин подорожал на 1,5% - до 1,389 евро за литр, дизтопливо - на 3,8%, до 1,349 евро за литр.

В Риге на автозаправках Circle K цена 95-го бензина на прошедшей неделе повысилась на 2,3% - до 1,332 евро за литр, дизтоплива - на 3,2%, до 1,252 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,311 евро за литр, дизтопливо - на 1,4%, до 1,23 евро за литр.

Цены на автогаз на минувшей неделе в Таллинне и Риге не изменились и составили соответственно 0,649 евро и 0,499 евро за литр, а в Вильнюсе его цена снизилась на 2,9% - до 0,603 евро за литр.

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