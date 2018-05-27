вс, 27.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Видео: в Таллинне водители-нарушители обрушились с угрозами на инспекторов МуПо

Видео: в Таллинне водители-нарушители обрушились с угрозами на инспекторов МуПо

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В центре Таллинна возле Казанской церкви призвавшие к порядку неправильно припарковавшихся водителей инспекторы МуПо стали участниками словесной перебранки, сообщает Postimees.

6 мая инспекторы МуПо призвали к порядку несколько водителей, которые припарковали свои автомобили в запрещенной зеленой зоне возле храма. Пресс-секретарь МуПо отметила, что водители продолжают парковаться в запрещенной зоне, хотя рядом находится несколько бесплатных парковок.

Недовольные водители даже угрожали исполняющим служебные обязанности инспекторам.

Смотрите видео!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ