Видео: в Таллинне водители-нарушители обрушились с угрозами на инспекторов МуПо

6 мая инспекторы МуПо призвали к порядку несколько водителей, которые припарковали свои автомобили в запрещенной зеленой зоне возле храма. Пресс-секретарь МуПо отметила, что водители продолжают парковаться в запрещенной зоне, хотя рядом находится несколько бесплатных парковок.