Видео: в Таллинне водители-нарушители обрушились с угрозами на инспекторов МуПо
27 мая 2018 г., 15:02
В центре Таллинна возле Казанской церкви призвавшие к порядку неправильно припарковавшихся водителей инспекторы МуПо стали участниками словесной перебранки, сообщает Postimees.
6 мая инспекторы МуПо призвали к порядку несколько водителей, которые припарковали свои автомобили в запрещенной зеленой зоне возле храма. Пресс-секретарь МуПо отметила, что водители продолжают парковаться в запрещенной зоне, хотя рядом находится несколько бесплатных парковок.
Недовольные водители даже угрожали исполняющим служебные обязанности инспекторам.
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