Уполномоченная Европейской Комисии: в ближайшие годы дизельные автомобили исчезнут окончательно

Бьенковски считает, что ключевым событием, который в итоге приведет к концу эпохи дизельных автомобилей, стал произошедший в 2015 году дизельный скандал с участием Volkswagen. Выяснилось, что один из известнейших автоконцернов мира подделывал результаты тестирования автомобилей с дизельным двигателем на выбросы вредных газов в атмосферу. В результате пришлось отозвать 8,5 миллионов автомобилей. По словам уполномоченной, это очень сильно повлияло на "общественную позицию, чтобы двигаться в направлении более экологических автомобилей".

"С дизельными автомобилями будет покончено, - заявила Бьенковски – Я считаю, что в ближайшие годы они пропадут. Это технология прошлого».

Помимо концерна Volkswagen, в подобные скандалы попадали и другие производители автомобилей, что, по мнению уполномоченной, показывает, что Европе необходимо двигаться в сторону новых технологий, то есть, в сторону электромобилей. Она добавила, что Европа хочет конкурировать с США и Китаем, где электромобили используются все чаще.

В то же время, отказаться от дизельных автомобилей будет непросто, ведь больше половины автомобилей Европы ездят на дизельном топливе. Более того, многие страны ЕС неспособны выполнить необходимые для поддержания чистого воздуха требования окружающей среды, которые уменьшили бы количество заболеваний и преждевременных смертей.

Однако она верит, что людские предрассудки изменились и многие поняли, что незагрязняющие окружающую среду дизельные автомобили являются фантастикой.

На прошлой неделе правительства ЕС поддержали правила Комиссии, которые позволяют штрафовать производителей автомобилей или принуждать их отозвать автомобили в случае, если результаты тестирования автомобилей на выбросы вредных газов в атмосферу будут не в порядке. «Это не может не радовать», - сказала Бьенковски.

Женщина также надеется, что в Европе начнут производить аккумуляторы для электромобилей. Например, Volkswagen уже к 2025 году планирует создать до трех миллионов электромобилей. Автоконцерн также готов инвестировать 40 миллиардов евро в технологическую программу по созданию аккумуляторов.

Основной задачей Бьенковски является изменение регулятивной среды ЕС и осуществление наказания в отношении производителей дизельных автомобилей, чтобы у них появилась мотивация вкладывать средства в развитие электромобилей. По ее словам, в ЕС достаточно стран, которые не оказывают должного влияния на автоконцерны, чтобы те отзывали автомобили с нарушениями.