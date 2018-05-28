Руководитель airBaltic: мы продолжим понижать цены на билеты

Учитывая хорошие экономические результаты прошлых лет, к 2025 году предприятие планирует перейти к использованию только одного типа самолетов и увеличить самолетный парк предприятия, который сейчас насчитывает 31 самолет, но вырастет до 80 единиц.

AirBaltic решил использовать самолеты Bombardier CS300, поскольку в самолетах Bombardier Q400 NextGen, которые в ходу сегодня, всего 75 посадочных мест, а в самолетах типа CS300 - 150.