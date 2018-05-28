пн, 28.05.2018
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Руководитель airBaltic: мы продолжим понижать цены на билеты

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Руководитель airBaltic сегодня в Риге сказал Postimees, что переход к Bombardier позволит им еще больше снизить цены на билеты, увеличить самолетный парк предприятия, а также увеличить количество исходящих рейсов из Таллинна, передает Majandus.

Учитывая хорошие экономические результаты прошлых лет, к 2025 году предприятие планирует перейти к использованию только одного типа самолетов и увеличить самолетный парк предприятия, который сейчас насчитывает 31 самолет, но вырастет до 80 единиц.

AirBaltic решил использовать самолеты Bombardier CS300, поскольку в самолетах Bombardier Q400 NextGen, которые в ходу сегодня, всего 75 посадочных мест, а в самолетах типа CS300 - 150.

"Поскольку мы стали использовать значительно более экономичные самолеты, в которых стоимость посадочных мест ниже, чем была раньше, то мы сможем продолжить понижать цены на билеты. Учитывая, что цены на топливо растут, мы будем пользоваться очень хорошими самолетами", - отметил руководитель airBaltic.

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