"Повысьте другу зарплату!"

«Не думаю, что он уйдет, однако его раздражает, что ему обещали продлить контракт, но этого так и не произошло. «Реал» и Роналду придут к взаимопониманию. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают.

Он хочет такого же отношения к себе, как в «Барселоне» относятся к Хави, Иньесте и Месси. Со всеми ними были продлены контракты. Это делает игрока счастливым, удовлетворенным, и он получает деньги, которые заслужил.

Отношения Роналду и Переса охладели. Он обещал, что продлит контракт и увеличит зарплату Криштиану. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время.