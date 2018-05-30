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"Повысьте другу зарплату!"

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ФОТО: Bernd Feil/Scanpix

Журналист и друг Криштиану Роналду Нуну Гомеш рассказал о том, почему футболист недоволен своим положением в «Реале», сообщает sports.ru

«Не думаю, что он уйдет, однако его раздражает, что ему обещали продлить контракт, но этого так и не произошло. «Реал» и Роналду придут к взаимопониманию. Криштиану – лучший футболист мира. Ему сильно недоплачивают.

Он хочет такого же отношения к себе, как в «Барселоне» относятся к Хави, Иньесте и Месси. Со всеми ними были продлены контракты. Это делает игрока счастливым, удовлетворенным, и он получает деньги, которые заслужил.

Отношения Роналду и Переса охладели. Он обещал, что продлит контракт и увеличит зарплату Криштиану. Когда же Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас неподходящее время.

Сезон завершился, и ничего не произошло. Он расстроен, потому что клуб не выполнил своих обещаний. Для Роналду нет лучшего клуба, чем «Реал». Он любит Мадрид. Им интересуются «ПСЖ» и «МЮ», но он не хочет никуда переходить. Криштиану считает, что именно в «Реале» он выиграет больше трофеев и «Золотых мячей», – сказал Гомеш AS.

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