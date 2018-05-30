Дело об убийстве человека в Силламяэ: двое мужчин предстанут перед судом

В прошлом году вечером 26 ноября в пятиэтажном доме, расположенном на улице Гагарина в Силламяэ, горела квартира. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который направили на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.

30 ноября были задержаны два подозреваемых 34-летних мужчины. Вируский уездный суд выдал разрешение на их арест. Согласно обвинению, 26 ноября вечером они во время совместного распития алкоголя избили владельца квартиры, который умер от побоев на месте происшествия. После избиения с целью сокрытия следов потерпевшего облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Поджогом квартиры мужчины создали опасность для жизни и здоровья других жильцов многоквартирного дома на улице Гагарина.