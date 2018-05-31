чт, 31.05.2018
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В Канаде пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся

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ФОТО: скриншот с Facebook

Пассажирский поезд сошел с рельсов и перевернулся в канадской провинции Онтарио. В нем ехало 73 пассажира и семь членов экипажа, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал CBC.

Сколько именно людей получили ранения, не уточняется, пишет lenta.ru.

Инцидент произошел в 37 километрах к югу от города Мусони. Движение поездов на линии временно приостановлено. Специалистам пока не удалось выяснить причины произошедшего. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Как отмечает телеканал, часть пассажиров доставили в Мусони, другую — в город Кочрейн, куда направлялся поезд.

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