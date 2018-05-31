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Невероятное видео: пожарные на лету поймали падающего из окна человека

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ФОТО: скриншот/rus.tvnet

На прошедших выходных в Латвии Пожарно-спасательная служба получила вызов в многоквартирный дом, были подозрения, что человек хочет выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия спасатели понимали, что если они попытаются проникнуть в квартиру, человек, скорее всего, прыгнет. Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру внизу и приготовились поймать человека в полете. Пока один пожарный у окна ждал прыжка, второй обеспечил, чтобы в результате поимки спасатели сумели удержать человека.

В свою очередь другие пожарные спасатели с оборудованием альпинистов пытались добраться до человека с крыши здания, однако они заметили, что руки человека начали скользить, и он упал, пишет Rus.TVNET.

Стоящим этажом ниже пожарным удалось поймать падающего человека за ноги и затащить через окно в помещение.

«В нашей работе очень важен аспект смелости и самопожертвования, поэтому поведение этих спасателей и их способность думать «вне привычных рамок», в результате чего была спасена жизнь человека, заслуживают похвалы!» - указал глава ГПСС Оскарс Аболиньш.

Пожарные, участвовавшие в спасении человека, буду награждены наградами Государственной пожарно-спасательной службы и МВД Латвии.

Видео смотрите ЗДЕСЬ.

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