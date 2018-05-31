США введут новые пошлины в отношении ЕС
31 мая 2018 г., 17:56
В 4 часа по Гринвичу в пятницу США введут тарифы на сталь и алюминий в отношении ЕС, Канады и Мексики, сообщил в четверг министр торговли США Уилбур Росс.
По словам Росса, переговоры с ЕС не принесли удовлетворительных результатов и не убедили страну в необходимости отложить таможенные пошлины.
Переговоры по изменению Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись «дольше ожидаемого» и, поскольку неизвестно, когда они завершатся, в их отношении также не будет продлеваться действие исключения, сказал Росс.