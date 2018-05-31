США введут новые пошлины в отношении ЕС

По словам Росса, переговоры с ЕС не принесли удовлетворительных результатов и не убедили страну в необходимости отложить таможенные пошлины.

Переговоры по изменению Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись «дольше ожидаемого» и, поскольку неизвестно, когда они завершатся, в их отношении также не будет продлеваться действие исключения, сказал Росс.