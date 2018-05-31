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США введут новые пошлины в отношении ЕС

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ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters/Scanpix

В 4 часа по Гринвичу в пятницу США введут тарифы на сталь и алюминий в отношении ЕС, Канады и Мексики, сообщил в четверг министр торговли США Уилбур Росс.

По словам Росса, переговоры с ЕС не принесли удовлетворительных результатов и не убедили страну в необходимости отложить таможенные пошлины.

Переговоры по изменению Северо-Американского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой затянулись «дольше ожидаемого» и, поскольку неизвестно, когда они завершатся, в их отношении также не будет продлеваться действие исключения, сказал Росс.

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