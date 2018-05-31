Родители пропавшего молодого человека обратились в полицию и сообщили, что 19 мая ушедший из дома Микк до сих пор не вернулся. Он покинул дом на родительском автомобиле универсал Alfa Romeo темно-серого цвета. Раньше он таким образом без предупреждения не покидал дом.

Полиция беседует с близкими и знакомыми молодого человека, чтобы выяснить его возможные передвижения и местонахождение. Поскольку позиционирование мобильного телефона в последний раз указывало на район Пяэскюла, полицейские беседовали и с местными жителями в надежде, что кто-то мог видеть пропавшего. Также автомобиль попадал в поле зрения камер на Ярвевана, после чего молодой человек направился в сторону Ласнамяэ. Далее его передвижения неизвестны.

ФОТО: Põhja prefektuur

Рост Микка 179 см, у него худое телосложение. У него коричневые и прямые волосы, длинная челка. На нем была темная футболка, темно-синяя тонкая куртка, светло-синие штаны по колено и черные тенниски. Он может быть в черной кепке. У Микка с собой документы и банковская карта, но телефон выключен с прошлого четверга.