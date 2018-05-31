В МВД РФ объяснили сложившуюся ситуацию техническим сбоем, возникшим при создании единого массива информации, пишет "Коммерсант".

Паспорта гражданина РФ выдаются с 1997 года, но на протяжении десятка лет сведения о документах включались в разрозненные базы данных. "В 2006 году в целях формирования и введения в действие единой информационной автоматизированной системы "Российский паспорт" было произведено объединение ранее разрозненных баз паспортов, - рассказали в пресс-центре МВД РФ. - В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен".

Дополнительные сложности возникли в связи с тем, что ранее базой паспортов ведала Федеральная миграционная служба, но в 2016 году ФМС расформировали, а ее функции перешли к МВД.

Решение проблемы возложено на самих "беспаспортных" граждан. "В целях минимизации негативных последствий, связанных с предоставлением недостоверных сведений о паспортах россиян", им предложено самостоятельно проверять статус паспорта через официальный сайт МВД России.

Выявленные ошибки исправляют территориальные органы МВД "в кратчайшие сроки", заверили в полиции. При необходимости россияне также могут получить в МВД РФ официальное подтверждение того, что их паспорт действителен. К настоящему времени удалось скорректировать данные об 1 миллионе 476 тысячах 814 паспортах. Сколько еще паспортов считаются недействительными - можно только догадываться.

В МВД РФ добавили, что из-за сбоя в базе данных граждане не смогут зарегистрироваться на портале "Госуслуги" до тех пор, пока не будут внесены исправления в ЕИАС "Российский паспорт. Но чаще всего граждане, ставшие обладателями "недействительных" паспортов, сталкиваются с отказом в предоставлении им банковских услуг.

Винить в этом сами финансовые организации бессмысленно, потому что они лишь исполняют закон. "Это требование 499-п положения Банка России "Об идентификации", - говорит заместитель председателя правления банка "Ренессанс Кредит" Сергей Королев. При идентификации клиента банки пользуются информацией из открытых баз органов государственной власти.

По словам главы комитета по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Инны Родригес, в базе паспортов "есть расхождения между данными, которые видны при проверке в режиме онлайн и при проверке через загрузочный файл с того же сайта".