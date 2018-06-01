Пожар на центральном полигоне Сил обороны потушен

Напомним, 25 мая поступила информация о том, что на полигоне Сил обороны близ деревни Пала в волости Куусалу Харьюского уезда вспыхнул пожар, слышны взрывы оставшихся ненайденными боеприпасов. Сообщений о пожаре из региона поступило множество, поскольку дым от возгорания ветром разносило на далекое расстояние. Распространению огня способствовала засуха.