Пожар на центральном полигоне Сил обороны потушен
1 июня 2018 г., 9:13
Спасательный департамент сообщил, что пожар, вспыхнувший на центральном полигоне Сил обороны почти неделю назад, потушен, его площадь составила 164 гектара.
Спасатели закончили работы по тушению днем 31 мая, передает Rus.err.
Напомним, 25 мая поступила информация о том, что на полигоне Сил обороны близ деревни Пала в волости Куусалу Харьюского уезда вспыхнул пожар, слышны взрывы оставшихся ненайденными боеприпасов. Сообщений о пожаре из региона поступило множество, поскольку дым от возгорания ветром разносило на далекое расстояние. Распространению огня способствовала засуха.