Совет профессионала: как сделать грядки на дачном участке красивыми

Вот только несколько видов практичных и красивых огородных грядок.

1. Вертикальные огороды

Их можно создавать на лоджии, террасе и на довольно маленьких участках, используя вертикальную поверхность забора или часть стены.

2. Огороды в кашпо и ящиках

Этот вариант понравится тем, кто планирует посадить небольшое количество овощных или ягодных культур. Ящики и горшки мобильны, их легко передвинуть, а землю можно менять каждый сезон. Согласитесь, это очень удобно.

3. Низкие грядки с бордюром

Сегодня в продаже можно найти специальные пластиковые и металлические бордюры высотой от 13 до 21 см. Пластиковые часто имеют форму спилов дерева или декоративного камня.

4. Высокие деревянные грядки

Грядки можно обрамить с помощью деревянных брусков, спилов дерева, досок. Хотите грядки на века? Используйте лиственницу со специальной пропиткой.

5. Огород среди мощеных дорожек

Приподнимите немного уровень грядок и засыпьте их плодородной землей. Для покрытия дорожек подойдет гравий и каменная крошка. Чем удобна такая конструкция — борьба с сорняками станет гарантировано проще.