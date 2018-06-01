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Совет профессионала: как сделать грядки на дачном участке красивыми

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Иллюстративное фото.

ФОТО: /Caters News Agency

Разбить на дачном участке огород — заманчивая идея для городского жителя. Как сделать так, чтобы грядки не портили вид сада и даже украшали его, рассказывает ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова с портала Inmyroom.ru

Вот только несколько видов практичных и красивых огородных грядок.

1. Вертикальные огороды

Их можно создавать на лоджии, террасе и на довольно маленьких участках, используя вертикальную поверхность забора или часть стены. 

2. Огороды в кашпо и ящиках

Этот вариант понравится тем, кто планирует посадить небольшое количество овощных или ягодных культур. Ящики и горшки мобильны, их легко передвинуть, а землю можно менять каждый сезон. Согласитесь, это очень удобно. 

3. Низкие грядки с бордюром

Сегодня в продаже можно найти специальные пластиковые и металлические бордюры высотой от 13 до 21 см. Пластиковые часто имеют форму спилов дерева или декоративного камня.

4. Высокие деревянные грядки

Грядки можно обрамить с помощью деревянных брусков, спилов дерева, досок. Хотите грядки на века? Используйте лиственницу со специальной пропиткой. 

5. Огород среди мощеных дорожек 

Приподнимите немного уровень грядок и засыпьте их плодородной землей. Для покрытия дорожек подойдет гравий и каменная крошка. Чем удобна такая конструкция — борьба с сорняками станет гарантировано проще.

Подробности и фотографии находятся ЗДЕСЬ

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