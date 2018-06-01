Совет профессионала: как сделать грядки на дачном участке красивыми

Разбить на дачном участке огород — заманчивая идея для городского жителя. Как сделать так, чтобы грядки не портили вид сада и даже украшали его, рассказывает ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова с портала Inmyroom.ru.
Вот только несколько видов практичных и красивых огородных грядок.
1. Вертикальные огороды
Их можно создавать на лоджии, террасе и на довольно маленьких участках, используя вертикальную поверхность забора или часть стены.
2. Огороды в кашпо и ящиках
Этот вариант понравится тем, кто планирует посадить небольшое количество овощных или ягодных культур. Ящики и горшки мобильны, их легко передвинуть, а землю можно менять каждый сезон. Согласитесь, это очень удобно.
3. Низкие грядки с бордюром
Сегодня в продаже можно найти специальные пластиковые и металлические бордюры высотой от 13 до 21 см. Пластиковые часто имеют форму спилов дерева или декоративного камня.
4. Высокие деревянные грядки
Грядки можно обрамить с помощью деревянных брусков, спилов дерева, досок. Хотите грядки на века? Используйте лиственницу со специальной пропиткой.
5. Огород среди мощеных дорожек
Приподнимите немного уровень грядок и засыпьте их плодородной землей. Для покрытия дорожек подойдет гравий и каменная крошка. Чем удобна такая конструкция — борьба с сорняками станет гарантировано проще.
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