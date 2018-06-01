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Компания Hyundai обновила семейство моделей i40

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ФОТО: Eero Vabamaegi /

Компания Hyundai обновила семейство моделей i40 для корейского рынка. Седан и универсал получили слегка измененную решетку радиатора, новые материалы отделки салона и дополнительные электронные системы помощи водителю.

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От дорестайлинговых машин обновленные i40 отличаются колесными дисками с новым дизайном и решеткой радиатора с крупными сотами вместо горизонтальных планок, пишет motor.ru. В салоне появились сиденья с новой обивкой, мультимедийная система с расширенной функциональностью и приборная панель со слегка подкорректированной графикой.

На южнокорейском рынке i40 доступен только с одним двигателем — 2,0-литровым «атмосферником» GDI мощностью 166 лошадиных сил, совмещенным с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

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