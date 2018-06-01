Компания Hyundai обновила семейство моделей i40

От дорестайлинговых машин обновленные i40 отличаются колесными дисками с новым дизайном и решеткой радиатора с крупными сотами вместо горизонтальных планок, пишет motor.ru. В салоне появились сиденья с новой обивкой, мультимедийная система с расширенной функциональностью и приборная панель со слегка подкорректированной графикой.