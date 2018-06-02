сб, 02.06.2018
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Уехала кататься на велосипеде и не вернулась: в Хаапсалу пропала 12-летняя девочка

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Полиция ищет в Хаапсалу пропавшую 12-летнюю Керту.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 12-летней Керту, которая вчера вечером в Хаапсалу отправилась кататься на велосипеде и не вернулась домой.

Вчера вечером в 23.50 обеспокоенные близкие сообщили в Центр тревоги, что пропала 12-летняя Керту, которую они последний раз видели дома в 19 часов. Девочка отправилась на улицу кататься на велосипеде. Когда Керту не вернулась домой, близкие пошли искать ее, но найти не смогли. Телефона у девочки с собой не было.

Вчера поздно вечером и ночью Керту искали в окрестностях дома близкие и полицейские. Сегодня утром поиски продолжились. Полицейские патрули осмотрели городские дороги, улицы и возможные места, куда девочка могла направиться. К сожалению, поиски пока принесли результата. Полиция просит жителей Хаапсалу осмотреть принадлежащие им территории.

Когда Керту ушла из дома, на ней была белая водолазка, светло-серые спортивные брюки, на голове - шлем. Ее велосипед светло-зеленого цвета. У девочки светлые волосы, она прихрамывает и в общении может быть робкой.

Полиция просит всех, кто видел Керту или владеет информацией о ее возможном местонахождении, звонить по номеру 112.

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