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Марина Кальюранд вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться на парламентских выборах

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Государственный чиновник и политик Марина Кальюранд на Генеральном съезде социал-демократов сообщила, что вступила в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться в рядах соцдемах на парламентских выборах в следующем году.

«Те темы, о которых я говорила во время президентских выборов – безопасность и чувство уверенности, возможность быть услышанным и взаимоуважение, забота и взаимопомощь – эти темы остаются и теперь для меня очень важными. Нет смысла врать и приукрашивать – политика может быть жестокой, политика может быть несправедливой и безжалостной. Чтобы это изменить, нужно самому выйти на политическую арену, а не оставаться в рядах комментаторов и наблюдателей», - сказала на съезде соцдемов Марина Кальюранд.

Она продолжила: «Я недавно стала бабушкой и горжусь этим, вскоре стану еще раз бабушкой. Я хочу, чтобы все дети Эстонии выросли честными, смелыми, трудолюбивыми и достойными людьми. Я хочу, чтобы они жили лучше, чем мы. Я хочу, чтобы они растили своих детей и внуков. Я хочу, чтобы мы оставили им в наследство лучшую, более толерантную, заботливую, счастливую и богатую страну. Я верю, что в рядах социал-демократов я смогу внести свой вклад в достижении этой цели».

«Я очень рад, что Марина Кальюранд приняла решение присоединиться к Социал-демократической партии. Марина прекрасно дополнит нашу команду», - сказал председатель социал-демократов Евгений Осиновский.

Сегодня в Таллинне у социал-демократов состоялся Генеральный съезд.

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