Опрос: каждый второй россиянин недоволен переназначением Медведева на пост премьера

Решением президента РФ Владимира Путина переназначить главой правительства России Дмитрия Медведева остались недовольны большинство россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные двух опросов - "Левада-Центра" и ФОМ. Социологические исследования были проведены в конце мая.
По данным "Левады", положительно назначение Медведева восприняли лишь 41% респондентов, 51% опрошенных остались им недовольны, еще 8% затруднились с ответом, сообщает Newsru.com.
Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила 45%, довольных - 39%, не смогли ответить на вопрос 16%.
Социологи объясняют такую реакцию россиян тем, что для них Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер, включая предстоящее повышение пенсионного возраста. Напомним, что, по данным опросов, эту меру одобряют всего 6% граждан РФ.
Издание отмечает, что критическое отношение граждан к деятельности любого кабинета министров - обычное дело. По этой причине власть и пропаганда стремятся отделить образ президента, с которым связываются надежды на лучшее, от образа главы правительства, на которого перекладывается ответственность за неисполнение директив президента, отмечает издание.
Тем не менее абсолютное дистанцирование невозможно. И претензия "не уволил Медведева" - вторая по упоминаемости среди россиян к Путину.