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Опрос: каждый второй россиянин недоволен переназначением Медведева на пост премьера

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Дмитрий Медведев.

ФОТО: Alexander Astafyev/Alexander Astafyev/TASS

Решением президента РФ Владимира Путина переназначить главой правительства России Дмитрия Медведева остались недовольны большинство россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные двух опросов - "Левада-Центра" и ФОМ. Социологические исследования были проведены в конце мая.

По данным "Левады", положительно назначение Медведева восприняли лишь 41% респондентов, 51% опрошенных остались им недовольны, еще 8% затруднились с ответом, сообщает Newsru.com.

Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила 45%, довольных - 39%, не смогли ответить на вопрос 16%.

Социологи объясняют такую реакцию россиян тем, что для них Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер, включая предстоящее повышение пенсионного возраста. Напомним, что, по данным опросов, эту меру одобряют всего 6% граждан РФ.

Издание отмечает, что критическое отношение граждан к деятельности любого кабинета министров - обычное дело. По этой причине власть и пропаганда стремятся отделить образ президента, с которым связываются надежды на лучшее, от образа главы правительства, на которого перекладывается ответственность за неисполнение директив президента, отмечает издание.

Тем не менее абсолютное дистанцирование невозможно. И претензия "не уволил Медведева" - вторая по упоминаемости среди россиян к Путину.

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