Опрос: каждый второй россиянин недоволен переназначением Медведева на пост премьера

По данным "Левады", положительно назначение Медведева восприняли лишь 41% респондентов, 51% опрошенных остались им недовольны, еще 8% затруднились с ответом, сообщает Newsru.com.

Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила 45%, довольных - 39%, не смогли ответить на вопрос 16%.

Социологи объясняют такую реакцию россиян тем, что для них Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер, включая предстоящее повышение пенсионного возраста. Напомним, что, по данным опросов, эту меру одобряют всего 6% граждан РФ.

Издание отмечает, что критическое отношение граждан к деятельности любого кабинета министров - обычное дело. По этой причине власть и пропаганда стремятся отделить образ президента, с которым связываются надежды на лучшее, от образа главы правительства, на которого перекладывается ответственность за неисполнение директив президента, отмечает издание.