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Путин объяснил, почему не встречается с Трампом

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Владимир Путин.

ФОТО: Peter Muhly / PA Wire/PA Images

Президент России Владимир Путин считает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, данному в Москве в преддверии официального визита в Вену.

«Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», - ответил российский лидер на вопрос журналиста о причинах отсутствия личных встреч Путина с президентом США. Выдержки из беседы приводит NEWSru со ссылкой на РИА «Новости».

Путин также сообщил, что в ходе последних дискуссий Трамп выразил обеспокоенность по поводу угрозы новой гонки вооружений. Как сказал российский президент, он с ним полностью согласен, передает РБК.

Интервью провел журналист Армин Вольф. По его словам, вопросы к Путину не были заранее согласованы с Кремлем. Также не существовало никаких запретов относительно затрагиваемых тем. Помимо этого, разговор затянулся и длился почти час вместо согласованных 30 минут, передает Kurier. Полная версия интервью Путина ORF будет показана в эфире вечером 4 июня.

Напомним, Трамп и Путин впервые встретились 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге, до этого они неоднократно общались по телефону. Диалог продлился два часа 15 минут. Еще около часа лидеры пообщались в неформальной обстановке во время ужина после официальных переговоров.

Вторая встреча носила формальный характер: президенты встретились на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года и пожали друг другу руки во время официальной фотосессии.

В Кремле признавались, что пытались согласовать отдельную полноформатную встречу, но не смогли. Как пояснял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, американцы выдвинули нетипичные требования и не продемонстрировали гибкости. После саммита Путин в шутку пообещал наказать чиновников, которые не смогли организовать встречу с Трампом. 

В начале апреля текущего года помощник президента России Юрий Ушаков сообщал журналистам, что Трамп во время телефонного разговора 20 марта пригласил Путина встретиться в Вашингтоне. Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс вскоре подтвердила, что Трамп обсуждал со своим российским коллегой возможность встречи «в не столь отдаленном будущем» в ряде потенциальных мест, включая Белый дом.

На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом занимается планированием встречи лидеров России и США, но пока Трамп сосредоточен на саммите в Сингапуре, где ему предстоит разговор с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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